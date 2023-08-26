Tekstilde asgari yaşam

Abidin YAĞMUR

Tekstil sektöründeki düşük ücret, fazla ve güvencesiz çalışma, keyfi işten çıkarma gibi sorunlar uzun süredir gündemde. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın ‘Tekstil İşkolu Ücret Raporu’na göre yılladır sektörde çalışan kalifiye işçiler bile asgari ücret düzeyinde maaşlar alıyor. Birçok şehirde fabrikalar asgari ücret bile vermiyor. Tekstilde en yüksek işçi maaşı ise 17 bin lira.

Tekstil işçilerinin büyük kısmı güvencesiz, parça başı çalışıyor, neredeyse her gün fazla mesaiye kalıyor. Tekstil işçisinin adeta açlığa mahkûm edildiğini gösteren raporda öne çıkanlar şöyle:

•Adana’daki tekstil fabrikalarında işçilerin büyük kısmı en düşük ücret olan 11 bin 402 TL’ye çalışıyor. Adana’da en yüksek tekstil işçisi maaşı 14 bin TL.

•Adıyaman’da en düşük tekstil işçisi ücreti 13 bin TL, en yüksek işçi ücreti 14 bin TL. Ayrıca makineci olmayan işçiler asgari ücret ve asgari ücretin altında ücretler alıyor.

•Batman’daki 3 büyük tekstil fabrikasında asgari ücretin üzerinde maaş alan işçi yok.

•Diyarbakır’da ise kimi tekstil firmalarında 5 bin TL’ye, 9 bin 500 TL’ye çalışan işçiler var.

•İstanbul’daki tekstil fabrikalarında en düşük işçi maaşı 12 bin lira. En yüksek maaş ise 18 bin lira civarında ancak işçilere 17 bin lira veren fabrika sayısı oldukça az.

•Maraş’ta işçiler asgari ücret veya az üstünde ücret alıyor.

•Mardin’de bir fabrikada 215 kişi çalışıyor. 40-50 kişi asgari ücret alıyor. 60 kişi öğrenci statüsünde maaş+stajyer ücreti birleştirilip asgari ücrete denk getiriliyor. 40 kişi 6 bin TL ücret alıyor.

•Mersin’de bulunan fabrikalar işçilere asgari ücret ile 13 bin 150 TL arasında ücret veriyor. İşçiler ağır koşullarda çalışıyor.

•Antep’te bulunan fabrikalar işçilere 12 bin TL ile 16 bin TL arasında ücretler ödüyor. İşçiler ağır koşullarda, baskı altında çalışıyor. Çorap işçilerinin ücretleri 12 saat çalışınca 18 bin TL üzerinde olabiliyor.