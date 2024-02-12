Tekstilde kriz büyüyor: İşletmeler kapanıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve ihracatın azalmasıyla tekstil sektöründe başlayan kriz yayılıyor.

Diyarbakır'da artan maliyetler ve sektörel zorluklar nedeniyle 481 işletmeden 150'sinin kapandığı belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD), tekstil ve hazır giyim işletmelerini kapsayan “Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu”nu açıkladı. GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Ayas, “Temmuz 2023'te başlattığımız çalışma kapsamında 481 işletme ve atölyemizi derinlemesine inceledik ve maalesef artan maliyetler ve sektörel zorluklar nedeniyle 150'sinin kapalı olduğunu veya faaliyetlerini durdurduğunu tespit ettik" dedi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da küçük işletmelerin küresel rekabet ortamından çok etkilendiklerini belirterek, "Kırsaldaki küçük bir atölyemiz bile küresel piyasalardaki değişimlerden etkileniyor. Çünkü uluslararası markalara üretim yapıyor ve pazarda uluslararası markalar fiyatları belirliyor. Bu bağımlılık ve maliyet artışları bugün en temel sorunlarımız" dedi.