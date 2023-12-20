Tekvandocular 2023’te 501 madalya kazandı

AA

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli sporcuların 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 501 madalya kazandığını belirterek, "2023 yılında bir kez daha ülkemizin madalya deposu olmayı başardık" dedi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Metin Şahin, 2023 yılını değerlendirdi.

Toplantıya başkan vekili Recep Temtek ile milli sporcular Merve Dinçel Kavurat, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Mahmut Bozteke ve Meryem Betül Çavdar da katıldı. Konuşmasına "Cumhuriyetimizin 100. yaşının kutlandığı 2023 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu olarak tarihi başarılara imza attık" diyerek başlayan Şahin, "Takım halinde tarihimizde ilk kez dünya şampiyonu olduğumuz, dünyanın en iyi antrenörü ve en iyi kadın sporcusu ödüllerini aldığımız 2023 yılını, Paris 2024 yolunda kırdığımız katılım rekoruyla tamamlıyoruz. Olimpik ve paralimpik olmak üzere tam 13 sporcu ile Paris’te ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları söyledi: "2023 yılında bir kez daha ülkemizin madalya deposu olmayı başardık. Milli sporcularımız uluslararası arenada 141’i altın, 124’ü gümüş ve 236’sı bronz olmak üzere 501 madalya kazandı.”