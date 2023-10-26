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Tel Aviv’e roket saldırısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Dünya
  • 26.10.2023 23:16
  • Giriş: 26.10.2023 23:16
  • Güncelleme: 26.10.2023 23:19
Kaynak: iHA
Tel Aviv’e roket saldırısı
FOTOĞRAF: İHA

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20’nci gününde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Siren seslerinin yükseldiği Tel Aviv’de, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek, roketlere karşılık verdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.
Tel Aviv’de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

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