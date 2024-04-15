Teleferik kazasıyla ilgili tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin mahsur kaldığı teleferik faciasıyla ilgili tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tek sorumlunun kendisi gibi gösterildiğini belirterek "Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi. Kocagöz, ön bilirkişi raporunda da eksikler olduğunu savundu.

Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre Kocagöz ifadesinde, belediye başkan adaylığı için 28 Kasım Aralık 2023'te ANET A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını, genel müdürlüğü döneminde bakımların eksiksiz yapıldığını söyledi, bu döneme ait bakım belgelerini savcılığa sundu.

"TEK SORUMLU BENMİŞİM GİBİ GÖSTERİLDİ"

İstifa ettikten sonra 2024 yılında yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlara ilişkin bir bilgisi olmadığını bildiren Kocagöz, hazırlanan ön bilirkişi raporunu da hatalı bularak, "Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dedi. Teleferik tesisinde son bakımların ise 19 Şubat-4 Mart 2024'te yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İstifa ettikten sonraki son bakımlara ilişkin bir bilgisi olmadığını bildiren Kocagöz, ayrıca hazırlanan ön bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söyleyere şöyle dedi:

"28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık.

Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır.

Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum."

AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından başkan seçilerek koltuğa oturan Mesut Kocagöz, 2004-2014 döneminde AKP’nin yönettiği Kepez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 dönemindeyse yine AKP’den Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştı.