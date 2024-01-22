Telegram'da 'suç kanalları': Uyuşturucu satılıyor, insan tacirleri çocuk pazarlıyor

Uyuşturucu satıcılarının, Telegram üzerinden pazarlama yapmaya başladı. 28 binin üzerinde üyesi bulunan Telegram kanallarında silah satışı reklamı ve uyuşturucu satışı yapılıyor, küçük çocuklar pazarlanıyor.

Uyuşturucu satıcıları, sosyal medya platformu Telegram'da satış gerçekleştirmeye başladı.

Üye sayısı 28 bini aşan Telegram kanallarında Türkiye’nin dört bir yanından uyuşturucu satıcıları, ellerinde bulunan yasa dışı maddeleri pazarlarken, “ücretsiz kargo” ve “indirim” açıklamalarıyla müşteri bulmaya çalışıyor.

Milliyet gazetesinden Burak Demirbaş'ın haberine göre 28 binin üzerinde üyesi bulunan “Uyuştucu Tacirleri” isimli Telegram kanalında uyuşturucu maddeler 50 TL’den 2 bin TL’ye kadar fiyatlarla pazarlanmaya çalışıldığı görülüyor.

Kullanıcılar arasında bazı şifreli konuşmalar ise dikkat çekiyor.

Gruplarda yazılan, “Metin Amca” olarak yansıyan şifreli mesajlarla “Metamfetamin” maddesi pazarlanıyor.

Bazı zanlılar, kurye ile olan satışlarda önden para isterken, bazıları ise alıcıların ödemeyi ürünü elden aldıklarında yapabileceğini belirtiyor.

SİLAH SATIŞI REKLAMI YAPILIYOR

Kimi satıcıların ise kendilerine “onaylı” diyerek Türkiye’nin 81 vilayetine hizmet verdikleri de yazışmalarda yer alıyor. Sosyal medyada özel olarak oluşturulmuş bazı sayfalarda, Türkiye’nin çeşitli illerinden fuhuş yapan kadınların tanıtımları ve kişisel bilgileri yayımlanırken, 3 bin ila 15 bin lira arasında fiyatlara silah satışı reklamı da yapılıyor.

Silahlar arasında uzun namlulu tüfekler ve tabancalar da bulunurken, silahların satıcılar tarafından çok kolay bir şekilde satılabildiği görülüyor.

SATILIK SUDANLI ÇOCUK!

Sosyal medyadaki söz konusu sayfalarda bir kullanıcının 5 ila 7 bin dolar arasında bir fiyata, Sudanlı küçük bir çocuğu pazarladığı görülüyor. Küçük çocuğun ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu fotoğrafta, “Sadece Arapça konuşur. Günlük 3 ekmek, 3 bardak su ihtiyacı vardır. Yaşı 5-6 arası. Ne isterseniz yapar” deniliyor. Grubun X hesaplarında açığa çıkmasından sonra “Burada öyle bir çocuk yok, bu hesap zaten dolandırıcı” ifadeleri paylaşıldı.