TEM'de 5 kişinin öldüğü kaza: "Otobüs yolda indirdi" iddiası

Pendik'te TEM Otoyolu'nda hayatını kaybeden Okur ailesinin, Ankara'daki kızları Sıla Okur'un düğününden döndükleri sırada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. İddiaya göre, Ankara'dan dönen aile otobüsten TEM'de yol kenarına indirildi.

Pendik'ta TEM Otoyolu'nda hayatını kaybeden 5 kişinin Ankara'dan döndükleri yolcu otobüsünden yol kenarında indirildiği iddia edildi.

Ankara’daki kızları Sıla Okur’un (19) nikah törenine katılan Okur ailesi, Pendik’ten 2 Mart tarihinde yola çıktı. Nikah töreninin ardından otobüs firmasıyla seyahat eden aile, İstanbul’a dönerken TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında otobüsten indi. Kurtköy’de yaşadıkları evlerine 10 dakikalık mesafede saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişilik aileye çarptı.

Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Soner Kurt ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Okur ailesinin 19 yaşındaki kızları Sıla Okur’un 3 Mart tarihindeki nikah töreni için cumartesi gecesi yola çıktıklarını ve otobüs firmasıyla seyahat ettikleri öğrenildi. Gece saatlerinde ise evlerine yakın olan TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında inen aile karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada kaza meydana geldi.

“ADLİ MAKAMLARA BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Otobüs firmasından şikayetçi olacaklarını belirten aile yakını Eyüp Baş, “Ankara’dan nikah merasiminden gelirken, yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında indiriyor. Orada karşıdan karşıya geçerken olay yaşanıyor. Yalnız otobüs firmasının yolcu istese bile indirmemesi gerekirdi. Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı. Otobüs firması TEM Otoyolu’nda indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Cinayete sebep olduğu için biz olayın takipçisi olacağız. Adli yollardan hakkımızı arayacağız. Otobüs firmasıyla ilgili bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan aldığımız raporlara göre adli makamlara başvuru yapacağız. Kesinlikle bu kabul edilebilir bir şey değil. Otobüs firmasının yapmış olduğu bir hatadan dolayı oldu. Artık bu konuları aşmamız gerek. Üzgünüz" dedi.

Baş, “Ankara’ya kızlarının nikah merasimine gittiler. Oradan dönüyorlardı, geriye bir kızları kaldı diğer bütün aile yok oldu. Otobüs firması şu an belli değil ama alınan biletlerden belirleyeceğiz. Ardından adliyeye başvuru yapacağız. Şimdi buradan alıp, Samsun’a götüreceğiz. Otopsi işlemleri bitti. Birazdan teslim alacağız" diye konuştu.