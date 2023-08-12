TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen cip, bir hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güncel 12.08.2023 06:11 Giriş: 12.08.2023 06:11

Güncelleme: 12.08.2023 06:15 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA