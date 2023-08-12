TEM'de makas atan sürücü kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen cip, bir hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen aracın hafriyat kamyonuna çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde gece saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 34 GZN 377 plakalı cip TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği esnada 34 GTU 247 plakalı hafriyat kamyonuna sol tarafından çarptı. Cipin motoru kazanın şiddetinin etkisiyle yola fırladı.
Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kazada cip içerisinde bulunan şoför Batuhan Gökçe yararlanırken, yan koltukta bulunan ve araç içerisine sıkışan Doğukan Kişi ise ağır yaralandı. Doğukan Kişi'nin yaşanan kazada kolu koptu.
Kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.