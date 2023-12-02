TEM'de yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 13 yaralı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, önünde seyreden TIR'a çarptı. Yolcu dolu otobüste yaralılar olduğu bildirildi.
Kocaeli'de, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, önündeki S.Ç. yönetimindeki 26 ABF 096 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada, yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.