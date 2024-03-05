TEM Otoyolu'nda otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yolun karşısında geçmeye çalışan 5 kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Pendik TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Soner Kurt ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.