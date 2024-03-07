TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönünde yol, 1,5 saatlik çalışma sonrası trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Dilovası Tüneli çıkışında meydana geldi.

Ankara yönünde giden Güven Yılmaz yönetimindeki 34 AC 7643 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Recep Tuna yönetimindeki 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesine ise arkasından gelen Hidayet Uzbey’in kullandığı 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışarak yaralanan otobüs sürücüsü Hidayet Uzbey'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada araçlardaki toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Hidayet Uzbey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yaklaşık 1,5 saat Ankara yönü ulaşıma kapalı kalan yol, tekrar açıldı.

Kazada yara almayan TIR ve hafif ticari aracın sürücüleri ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Araçlardaki diğer yolcular da çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri yere doğru yola çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.