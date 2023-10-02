TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda kamyon, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sultanbeyli mevkisinden Ankara istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Ö.A'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Bu esnada Sakarya yönüne giden Ç.S. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kazaya karışan kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü B.C. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.