TEMA Vakfı’nın Kanal İstanbul için açtığı dava reddedildi

TEMA Vakfı’nın Kanal İstanbul için 2021'de yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava, idare mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate almadı.

'İstanbul'a ihanet' olarak adlandırılan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul’la ilgili tartışmalar sürerken, TEMA Vakfı’nın proje için 2021’de yapılan plan değişikliğine karşı açtığı davanın, idare mahkemesi tarafından reddedildiği öğrenildi.

TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarına dikkat çekilerek, "Raporlarda; orman, tarım, mera ve içme suyu havzalarına girmek pahasına, yerleşim yerlerinin kuzeye yönlendirildiği tespit edildi ve şehircilik esaslarına aykırı olduğu bildirildi. Bu tespit ve uyarılara rağmen İstanbul İdare Mahkemesi son kararında; bilirkişi raporunu, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları dikkate almayarak davanın reddine karar verdi" denildi.

Vakıf, karar vericilere çağrı yaparak “Bilimin yol göstericiliğini ve hukukun üstünlüğünü göz önüne alarak kamu yararına karar almaya ve İstanbul'un kalan son doğal alanlarını korumaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Kuzey Ormanları Savunması’ndan Banu Uzdeper ise, “Kanal İstanbul projesi açıklandığından bu yana hem İstanbul’dan hem de çeşitli şehirlerden meslek odaları, demokratik toplum kuruluşları, İBB, dernekler dava açtı. Bu davalara atanan bilirkişiler, bilim insanları bu projenin İstanbul’un intihara zorlanması olacağını söyledi. Bu davaların bizzat iktidar eliyle geri itilmesi irade gaspıdır” dedi.