Temel Karamollaoğlu'ndan iktidara: Sen mikrobun kendisisin!

Saadet Partisi Genel Başkanı Teel Karamollaoğlu iktidara "Hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi.

Karamollaoğlu, AKP'nin 21 yılda iktidarda olduğunu hatırlatarak, "Hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin?" ifadelerini kulladı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye ayakta duracak halde bile değil. Milyarlarca dolar borcumuz var dışarıya. Faizini ödeyemiyoruz. Borcu alıyoruz, borcun faizine ancak yetiyor. Böyle bir anlayışla Türkiye ayağa kalkar mı? Nereye yatırım yapacağımızı bilmiyoruz. Hala yol yapıyorlar, inşaat yapıyorlar, bina yapıyorlar. Zannediyorlar ki 'Adalet Sarayları inşa edersek o saraylarda adalet tesis edilir'. Olmaz! Sarayla adalet olmaz!

"Hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin?"@T_Karamollaoglu pic.twitter.com/uPGql6ySjG — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 11, 2023

21 yıldır iktidardalar, hiç utanmadan problemleri çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ya, sen mikrobun kendisisin! Nasıl çözeceksin? Öyle çözmek kolay mı? Önce senin fikirlerinin, anlayışının projelerinin ortadan kalkması lazım ki biz kendi ayağımızın üzerinde nasıl durabiliriz, onu tatbikata koyalım."