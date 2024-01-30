Teminatlı, güvenceli kredi kartı nedir? Teminatlı kredi kartı hangi bankalardan alınır?

"Güvenceli kredi kartı" veya "teminatlı kredi kartı" olarak adlandırılan kredi kartı, bankalar tarafından sunulan bir tür kredi kartıdır. Teminatlı kredi kartları, kredi geçmişi zayıf olan veya kredi skoru düşük olan bireylere veya ilk defa kredi kartı başvurusu yapanlara sunulan bir seçenektir. Peki, Teminatlı, güvenceli kredi kartı nedir? Teminatlı kredi kartı hangi bankalardan alınır? İşte detaylar...

Teminatlı, güvenceli kredi kartları kredi geçmişi zayıf olan veya kredi skoru düşük olan yurttaşlara ve aynı zamanda ilk defa kredi kartı başvurusu yapanlara bankalar tarafından sunulan bir seçenektir. Teminatlı kredi kartları, kredi notunu iyileştirmek veya kredi kartı deneyimi kazanmak isteyen yurttaşlar tarafından kullanılmakta. Peki, Teminatlı, güvenceli kredi kartı nedir? Teminatlı kredi kartı hangi bankalardan alınır? İşte detaylar...

Teminatlı, güvenceli kredi kartı nedir?

Teminatlı, güvenceli kredi kartlarında, kart limiti genellikle teminat ya da güvence olarak gösterilen bir mevduat ve ya vadeli bir hesap bakiyesi ile güvence altına alınarak başvurulan bir tür kredi kartıdır. Teminatlı kredi kartına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşlar belirli bir tutarı bankaya yatırır ve bu tutar banka tarafından güvence olarak kullanılır. Kredi kartı limiti, genellikle teminat olarak gösterilen miktarla sınırlıdır.

Teminatlı kredi kartları, kredi geçmişini iyileştirmek veya kredi kartı deneyimi kazanmak isteyen yurttaşlar tarafından kullanılmakta. Teminatlı kredi kartlarıyla yapılan harcamaların zamanında ödenmesi oldukça önemlidir, aksi görüldüğü durumda kredi geçmişi olumsuz etkilenir.

Teminatlı kredi kartı hangi bankalardan alınır?

Teminatlı kredi kartı başvurusu yapmak için çalıştığınız bankaya ya da çalışmak istediğiniz bankaya başvurarak müracaat edilmesi gerekmektedir. Teminatlı kredi kartı, bankalar tarafından süreklilik halinde bulunan bir ürün seçeneği olmaması dolayısıyla değişkenlik gösterebilmektedir. Bu noktada banka şubeleri ya da çağrı merkezleri aracılığıyla ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz.