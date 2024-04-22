Temiz hava için mutlaka kolektif eylem gerekiyor

Kültür Sanat Servisi

2050+ tasarım stüdyosunun Havaya Dair enstalasyonu Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında 8 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşuyor. Enstalasyon materyal, işitsel ve görsel deneyler üzerinden hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

Havanın, bir bölgedeki faaliyetlerin binlerce kilometre ötedeki insan ve insan olmayan nüfusları etkileyebilen ortak bir alan olmasından yola çıkan enstalasyon, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine de vurgu yapıyor.

18 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu, Forum’da sunulacak Havaya Dair, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Sergiye, video işlerin sunulduğu bir gösterim programı eşlik ediyor.