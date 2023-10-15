'Temizlik görevlisi ameliyata girmiş': Bilecik Valiliği, BirGün'ün haberini doğruladı

BirGün, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı Sezer Zehir’in ameliyatlara temizlik görevlisi ile medikal malzeme satan firmanın çalışanlarını alıp girdiği ve cerrahi işlem yaptırdığını ortaya çıkardı. Olayı doğrulayan Bilecik Valiliği, haberde ismi geçen Zehir'in 4 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bilecik Valiliği, BirGün'ün gündeme getirdiği "Temizlik görevlisi ameliyata girmiş" haberi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır" denilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir" denildi.

Valiliğin açıklamasında, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahı Sezer Zehir’in 4 Ekim tarihinde görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

BirGün, Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde insan sağlığını hiçe sayan skandallar zinciri ortaya çıkarmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır hastanenin beyin cerrahı olan Sezer Zehir’in ameliyatlara hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarını sokarak cerrahi işlemler yaptırdığı belgelendi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Sezer Zehir, ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği, sağlık personeli olmayan şahıslara ameliyatlara soktuğu ve birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edildi.

Yıllarca sümen altı edilen şikâyetlerin ardından 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

BirGün’ün ulaştığı Zehir açıklama yapmadı.