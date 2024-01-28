Temizlik işçisi mührü sökülen asansörün boşluğuna düştü

Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Ayşe Selen Sahnesi’nde çalışan temizlik işçisi Fatma Çetrez, asansörün boşluğuna düştü. Güvenlik sebebiyle mühürlendiği tespit edilden asansörün, mührün kaldırılarak kullanılmasına devam edilmesi ise ihmali ortaya çıkardı.

HABER MERKEZİ

Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Ayşe Selen Sahnesi’nde çalışan temizlik işçisi Fatma Çetrez, 25 Ocak’ta katta olmayan asansörün boşluğuna düştü.

4,8 metreden aşağı düşen Çetrez’in kalça, leğen, kol ve el bileğinde kırıklar oluştuğu, bir gün yoğun bakımda tutulduktan sonra ameliyat edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

GÜVENLİK SEBEBİYLE MÜHÜRLENMİŞ

Yaşanan olayın ardından Çetrez’in düştüğü asansörün daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından arızalı olduğu için güvenlik sebebiyle mühürlendiği tespit edildi. Yük asansörü kapısının olmaması sebebiyle asansörün kapısındaki mührün kaldırılarak kullanılmasına devam edilmesi ise ihmali ortaya çıkardı.

Söz konusu ihmal, belediyedeki diğer işçiler tarafından da doğrulanırken ihmal sonucu asansör boşluğundan düşen Fatma Çetrez’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çetrez’in çocukları annelerinin kalça ve kaburga kırıklarının olduğunu aktarırken belediyedeki yetkililerin konuya kayıtsız kaldıklarını belirtti. Öte yandan asansör hakkında daha önce İSG uzmanlarının da raporlar tuttuğu öğrenildi.