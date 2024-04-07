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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Temizlik yaparken 4. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadın
  • 07.04.2024 19:39
  • Giriş: 07.04.2024 19:39
  • Güncelleme: 07.04.2024 19:41
Kaynak: iHA
Temizlik yaparken 4. kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.50 sıralarında İpek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şemse D. temizlik yaptığı sırada yaşadığı apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemse D., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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