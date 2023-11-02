Tenisçi Ons Jabeur, WTA Finalleri ödülünün bir kısmını Filistinlilere bağışlayacak

WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını Filistinliler için bağışlayacağını bildirdi.

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler için bağışlayacağını açıkladı.

WTA Finalleri'nde dün oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını Filistinliler için bağışlayacağını söyledi.

Tunuslu tenisçi, "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Para ödülümün bir kısmını Filistinlilere yardım için bağışlama kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Teniste tek kadınlarda dünya 7 numarası 29 yaşındaki Jabeur, "Her gün videoları izlemek sinir bozucu. Burada siyasi bir mesajım yok, sadece insani bir tepki." değerlendirmesinde bulundu.