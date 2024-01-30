Teoman'dan, gittiği her yerde kendisini takip eden hayranına suç duyurusu

Şarkıcı Teoman, gittiği her yerde kendisini takip eden bir hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Teoman, kendisini sosyal medyadan sürekli rahatsız eden, ev adresini öğrenen hayranını savcılığa şikâyet etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre A.A. adlı kadın, sosyal medyada Teoman'la ilgili taciz boyutuna varan mesajlar paylaşıyordu.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

A.A. soyadını değiştirerek Teoman'ın soyadı olan 'Yakupoğlu'nu kullanmaya başladı. Sosyal medyada yalnızca Teoman'la ilgili içerikler paylaşan A.A, şarkıcının paylaşımlarının altına da "Cumartesi geleceğim, evde ol", "Canım seni görmek istiyor" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Sabah'ın ulaştığı şikayet dilekçesinde; A.A.'nın, Teoman'ı görmek için şarkıcının oturduğu bölgedeki market ve bakkallarda adeta pusuya yattığını, hayranlıktan çok takıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu belirtildi.

'TACİZ BOYUTUNA ULAŞAN MESAJLAR'

Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli, ısrarlı ve planlı şekilde müvekkilin huzur ve sükûnunu bozmuştur. Müvekkili ısrarla takip eden A.A'nın bu davranışı taciz boyutuna ulaşmıştır. Müvekkil, dışarıya çıktığında sürekli A.A. ile karşılaşma korkusu içinde yaşamaktadır. Sürekli izlenildiği düşüncesine giren müvekkil, can güvenliğinden ciddi derecede endişe duymaktadır. Bu nedenle kendisinden şikâyetçiyiz."

Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.