Teoman dizi oyunculuğuna hazırlanıyor

Şarkıcı Teoman, usta oyuncu Halit Ergenç'in başrolünde olduğu yeni Netflix dizisi "Adsız Aşıklar"a konuk olacak.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrolde yer aldığı Netflix’in "Adsız Aşıklar" dizisinde Teoman konuk oyuncu olarak yer alacak.

Dizinin her bölümünde farklı bir aşk hikayesini ele alan formatıyla dikkat çeken yapının başrolünde Halit Ergenç, aşk doktoru Cem karakterini canlandırıyor. Dizinin senaryosunu Başar Başaran yazarken, yönetmen koltuğunda Umur Turagay bulunuyor.

Teoman, dizinin kadrosuna dahil olarak müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yeteneğini de sergileyecek. Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler, Rıza Kocaoğlu gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı dizide Teoman, ödüllü oyuncu Cemre Ebuzziya ile birlikte kamera karşısına geçecek.