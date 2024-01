Teoman duyurdu: Romanım çıkacak

Sanatçı Teoman, "Bir tane roman bitirdim onun son rötuşlarını yapıyorum. 2024'ün Mayıs ayında çıkacak" diyerek romanının çıkacağını duyurdu.

Rock müziğinin sevilen ismi sanatçı Teoman, bir roman yazdığını ve 2024'ün Mayıs ayında çıkacağını duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, Bebek'te bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı Teoman, "20 günlük bir aram vardı. Kendimi spora vermiştim. Şimdi de gidiyorum. Bugün tatilimin son günü. Bir tane roman bitirdim onun son rötuşlarını yapıyorum. 2024'ün Mayıs ayında çıkacak. Hatta oyuna dönüştüreceğiz" dedi.

Daha önce çalışmayı sevmediğini söyleyen Teoman, projeden projeye koşuşturduğunu ifade ederek, "Cem Adrian'a bir şarkı yaptım. Şubatta o çıkacak. Mayısta bir şarkı da çıkacak. Bir şarkı daha yaptım... Yanlışlıkla çalışkan oldum" diye konuştu.

Çalışmayınca sıkıldığını belirten Teoman; "Gündelik programını aksatmıyorum. Kitap okuyorum, romanı bitirdim. Sporumu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİSİ GİBİ YAŞAMIYORUM"

Teoman, ayrıca arkadaş ortamlarında söylediği "After parti var mı?"sözünün eğlence amaçlı olduğunu söyledi. Eskisi gibi hızlı bir hayat yaşamadığını ifade eden Teoman, "Esprisini yapıyorum aslında. Görmüşsünüzdür 'After parti var mı?' diyorum. İnsanları güldürme amaçlı aslında. Eskisi gibi yaşamıyorum. Saat 23 gibi yatıyorum. Sabahın saat 6'sında dışarıya atıyorum kendimi. Eskisinden farklı yaşıyorum ama siz sorduğunuzda after parti esprilerini yapıyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde toplu fotoğraf çekimi sırasında arkada eğlenirken objektiflere yansıyan Teoman, o anın hikâyesini de anlattı. Ödülleri veren arkadaşlarına yılışıklık yaparken kameralara yakalandığını aktaran Teoman; "İçinizdeki çocuk hiç ölmedi sanırım" diyen muhabirlere gülerek "Ben fırlamayım" sözleriyle karşılık verdi.

GENCEBAY'A YANIT: HERKES İSTEDİĞİNİ YAPSIN

Teoman, daha sonra Orhan Gencebay'ın "Türk müziği yerli ve milli olmaktan uzaklaşıyor" şeklindeki yorumuna da yanıt verdi. Teoman; "Orhan ağabeyi çok severim. 'Ben öyle düşünmüyorum' deyip saygısızlık yapmak istemem. Belki öyle düşünüyordur. Gençler de istediklerini yapmalılar bence. Bu iş kafana göre takılarak olur. Benim için belirli kuralları yoktur. Başkalarını karışmayı sevmiyorum. Herkes istediğini yapsın" dedi.