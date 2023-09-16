Tepebaşı Belediyesi’nde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 2 memur tutuklandı

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’nde memur olarak görev yapan ve rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, tutuklandı. Belediyeden yapılan açıklamada, gelen şikayetler üzerine suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin takip edildiği bildirildi.

Eskişehir'de rüşvet iddiası üzerine gözaltına alınan iki belediye memeru tutuklandı.

Tepebaşı Belediyesi’nde memur olarak görev yapan A.A., Ö.U. ve S.A., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet iddiası üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden A.A. ve Ö.U. tutuklanırken, S.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, şöyle denildi:

“Tepebaşı Belediyesi bünyesinde memur olarak görev yapan şahısların vatandaşlardan rüşvet aldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbar ve şikayetlerle ile ilgili olarak, ‘rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek’ suçu kapsamında şüpheli şahıslarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, A.A., Ö.U. ve S.A. isimli şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından ‘rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek’ suçundan tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorgularının ardından A.A. ve Ö.U. isimli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği, S.A. isimli şüpheli hakkında ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanlığı da soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Belediyemiz, gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda 26.10.2022 tarihinde 1 personel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, emniyet ve yargı makamlarındaki süreci takip etmekteyiz. Sosyal medyada yer alan yanlış iddialara itibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.