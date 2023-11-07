Tepki çeken 6 Şubat konulu filmin yapımcısından açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Hatay’da, depremzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı film tepki çekerken, eleştirilerin odağındaki Üsküdar Yapım'ın sahibi "depremi unutturmamak için bu filmi çektiklerini" söyledi.

6 Şubat'ya meydana geken Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan kentlerden olan Hatay’da, afetzedelerin gözü önünde çekilen ‘Şahsi Meselemiz’ adlı filme yönelik tepkiler sürüyor.

Tepkilerin odağındaki Üsküdar Yapım şirketinin sahibi, filmin yapımcısı Bülent Durgun, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a yaptığı açıklamada "depremi unutturmamak için bu filmi çektiklerini" söyledi.

Filmin yapımcısı Bülent Durgun'un, yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hatay’da manevi ağabeyimi toprağa verdim. Oradaydım ve yaşananları gözlerimle gördüm. Aynı acıları yaşamış biriyim. Hunharca eleştiriyorlar ama eleştirdikleri insanın ne yapmak istediğini bilmiyorlar. Herkes bir ağızdan, ‘Depremi unutturmayalım’ diyor ama kimse bir şey yapmıyor. İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Suriye’den göç sonrası yine konteyner kentte, ‘Hayat çizgisi Suriye’ filmini çektik. Bugün, bizim insanımız benzer durumda. Bunu göstermeyelim, buradaki insanlık dramını anlatmayalım mı? Ayrıca Atatürk milliyetçisi, Erzurumlu bir insanım. Ne dedi atamız: ‘Hatay benim şahsi meselemdir.’ Hatay, benim de şahsi meselem. Bu meseleye sahip çıkmak, depremi unutturmamak, ‘deprem değil çürük binalar öldürür’ demek için elimi taşın altına koydum. Özellikle Hatay’a dikkat çekmek için de bunu yerinde yapıyoruz.”

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen sorunlar için çözüm bekleyen Hatay'da çekileceği duyurulan "Şahsi Meselemiz" filminin, enkazları dekor olarak kullanarak çekimlere başlaması büyük tepki toplamıştı.

Kentin sokaklarının film platosuna dönüşmesi üzerine sosyal medyada Şahsi Meselemiz çekimlerinin iptal olması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Hatay Deprem Dayanışması ise, “Film projesinin aynı duyarsızlıkla devamına karar verildiği halde iptali için kamuoyu baskısı oluşturulacağını bilmenizi isteriz” açıklamasını yapmıştı.

Açıklamanın tam metni şu biçimde:

“ŞAHSİ MESELEMİZ" FİLM EKİBİ VE YAPIMCISINA HATAYLILAR OLARAK AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

Depremde birçok yönden en ağır hasarı alan, hala ihtiyaçları karşılanmamış, maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden Hataylılar olarak, "Şahsi Meselemiz" adlı filmin set sürecine ve bazı oyuncuların açıklamalarına verdiğimiz tepkiden sonra birçok hemşerimizin de bizimle aynı fikirde olduğunu görmemize istinaden;

Yaşadığımız bu felaketin belgesel niteliğinden uzak, bir film projesi halinde depremzedelerin ruh hali düşünülmeden; yıkılan şehrimiz ve enkazımız dekor malzemesi olarak kullanılan, gerçekliğimizin bir kurgu malzemesi haline gelme riski taşıyan bu film ekibinden ve yapımcısından bir özeleştiri veya açıklama bekliyoruz.

Acılarımız hala taze ve travmalarımız her geçen gün tetiklenirken; depremzedelerin gözü önünde çekilen bu filmin tüm depremzedeleri derinden etkileyeceğini biliyoruz.

Biz depremzedeler olarak, bu felaketin bir film olarak sunulmasından ziyade öznelerin deneyimleri ve mağduriyetlerinin şeffafça ortaya konulduğu bir belgesel niteliği taşıyabilecek bir işle ortaya konulmasını gerektiğini görüyoruz. İhmallerin giderilebilmesi ve şehrimizde bu tarz acıların tekrar yaşanmaması için yapımcıları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Film projesinin aynı duyarsızlıkla devamına karar verildiği halde iptali için kamuoyu baskısı oluşturulacağını bilmenizi isteriz.

Sesimizin ve gerçeğimizin duyurulmasından imtina etmeyeceğimizi, belgesel niteliği taşıyacak ve Hatay halkına katkı sağlayacak projelere canı gönülden destek vereceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.”