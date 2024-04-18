Tepki çeken fotoğrafların ardından Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni açıklama

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlara gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Eleştirilere karşı ilk açıklamasında 'Sakin olalım' yanıtı veren oyuncu, bu açıklamaya da tepki gösterilince özür diledi.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler her geçen gün artarak devam ederken, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için 'kadın bedeni' detaylarının olduğu pozlar vermesi sosyal medyada tepki çekti. Tepkilerin ardından 'Sakin olalım' açıklaması yapan Kaygılaroğlu, bir açıklama daha yaparak özür diledi.

Oyuncu Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Sayna Soleimanpour’un sergisinde yer alan fotoğrafları paylaşmasının ardından, çok sayıda kişi oyuncuya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdikleri fotoğraflar için, "şiddeti teşvik ediyor, rahatsız edici görüntüler" yorumlarında bulundu.

Sergi için verdiği bazı pozlar ağır eleştirilere yol açan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise tepkiler üzerine sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Sakin olalım arkadaşlar'' diye yazdı.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: "ÖZÜR DİLİYORUM"

Ancak Kaygılaroğlu, ilk açıklamasına da tepki gelince bu kez özür açıklaması yaparak, şöyle dedi:

“Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti.Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece ‘sanat’ diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum."