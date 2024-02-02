Tepkiler üzerine CHP'nin Çiğli adayı değişti

CHP, kamuoyunda tepki çeken Çiğli adayını değiştirdi. Çiğli için Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız aday PM’ye önerilirken Muğla’nın dört ilçesindeki CHP adayları da netleşti.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP MYK’nin PM’ye önereceği adaylar belli oldu. MYK’de İstanbul ilçelerinin hiç gündeme gelmediği bildirildi. Ankara’nın Keçiören, Altındağ ve Çamlıdere ilçelerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimlerin PM’ye sunulması dikkati çekti.

ÇİĞLİ’DE DEĞİŞİKLİK

Çiğli ilçe örgütünden gelen tepkiler üzerine yeniden değerlendirme yapan MYK, aday olarak Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız’ın ismini PM’ye önermeye karar verdi.

CHP, MYK’de Ankara’nın ilçelerini yanı sıra Muğla’nın ilçeleri de gündeme geldi. Bu kapsamda Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinin belediye başkan adayları büyük oranda netleşti. CHP MYK, Fethiye için Alim Karaca, Bodrum için Tamer Mandalinacı ve Menteşe için ise Tamer Mandalinacı’nın ismini Parti Meclisi’ne sundu. Muğla’nın metropol ilçelerinden Marmaris’in adayının ise Acer Ünlü olacağı bildirildi.