Tepkilere rağmen sürüyor: Japonya’da ‘yunus avı’ sezonu başladı

Japonya’da her yıl tepkilere neden olan geleneksel “yunus avı” sezonu başladı. Yunusun yanı sıra balina da avlayacak olan balıkçıların sezon sonuna kadar 9 türden yaklaşık 1800 deniz memelisini yakalaması ya da öldürmesi bekleniyor.

Dünya 02.09.2023 10:34 Giriş: 02.09.2023 10:34

Güncelleme: 02.09.2023 10:41 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DepoPhotos