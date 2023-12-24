Terapide cinsel saldırı iddiası

İsmail ARI

Psikiyatrist M.O. hakkında, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

S.Ç. isimli bir kadın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, psikiyatrist M.O.’nun kliniğinde cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

S.Ç. suç duyurusunda, 2021 yılının Nisan-Eylül ayları arasında psikiyatrist M.O.’nun kendisine terapi verdiğini ancak M.O.’nun hasta-doktor ilişkisi dışına çıkarak özel hayatıyla ilgilenip samimi davranışlar sergilediğini anlattı.

S.Ç., bir süre sonra da M.O.’nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu belirtti. S.Ç.’nin avukatı suç duyurusunda, “M.O. terapi sonunda müvekkile sarılmış ve cinsel bölgelerine dokunmaya başlamıştır. Müvekkil, yaşadığı psikolojik sıkıntılarını atlamak ve tedavi görmek için geldiği klinikte, doktorun yaptığı bu davranışlardan dolayı şok olmuş, şüpheliyi durdurmuş ve klinikten çıkmıştır” ifadelerinin kullandı.

Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.O., daha önce de psikolog olmayan birini psikolog olarak tanıtıp yanında çalıştırmıştı. M.O. bu yüzden Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) iki ayrı ceza aldı. TTB, M.O.’ya “15 gün meslekten men” ve 1950 TL para cezası verdi.