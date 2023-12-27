‘Terör propagandası’ suçlamasına ‘Türk bayrağı paylaşma’ cezası

‘Terör propagandası yapmak’la suçlanan kadına ‘sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma’ cezası verildi.

Erzurum'da 'PKK propagandası yaptığı' suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin ‘sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma’ kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hınıs ilçesinde yaşayan R.F, "terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar" yaptığı öne sürülerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, R.F'nin sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.