Terrasson: Yaşadıklarım notalarla vücut buldu

Yunis ALAÇAM

Modern cazın 1990’lardan bu yana etkileyici piyanistlerinden biri olarak gösterilen Jacky Terrasson, İstanbul’a geliyor. 12 Nisan Cuma akşamı Cemal Reşit Rey’de sahne alacak Fransız asıllı Amerikalı caz piyanisti Jacky Terrasson, Sylvain Romano (kontrabas) ve Lukmil Perez (Davul) eşliğinde bir konser verecek.

Terrasson, yeni albümü ‘Moving On’ ile dinleyiciyle buluşmak için de gün sayıyor. Müzisyenle yeni albümünü ve İstanbul’da vereceği konseri konuştuk.

Son albümünüz ‘Moving On’ plak şirketiniz Earth-Sounds’dan 19 Nisan’da çıkıyor. Öncesinde üç single yayınlandı, albüme ve son dönem çalışmalarınıza dair bilgi verebilir misiniz?

Bu albümde 2 konuk şarkıcı var: Camille Bertault ve Kareen Guiock Thuram. İkisinin de ayrı özgünlüğü ve karakteri var. Her zaman yeni bir ses, bir şarkıya veya melodiye farklı bir yaklaşım düşündüğüm için üzerinde ne kadar zaman çalıştığımı söylemek gerçekten zor… Kayıtlara yüzde 75 hazırlıklı girme ve hazırlıksız olanlara, bilinmeyenlere, sürprizlere yer bırakma eğilimindeyim. Yaklaşık yarısını Fransa’da, yarısını da New York’ta kaydetmek istedim çünkü oradan arkadaşlarımı ve müzisyenleri dahil etmeyi istedim. Müzisyen olarak hayatın getirdiği bu hareket ve paylaşım doğrusu hoşuma gidiyor. Müzik, hayatımın önemli bir bölümünü; albüm, farklı ülkelerde, farklı sahnelerde, farklı müzisyenlerle çaldığım, neleri yaşadıysam etkilendiysem, bu yılları anlatıyor.

Daha önce Türkiye’de konserler verdiniz, İstanbul’a defalarca geldiniz, İstanbul’da favori yerleriniz var mı? Gitmeniz gereken özel bir mekân var mı?

Çok uzun zaman oldu ve şehri yeniden keşfetmek için sabırsızlanıyorum ama İstanbul’u kültürel ve mimari açıdan her zaman sevdim. Biraz vakit geçirmek için bir gün önceden orada olacağım için gerçekten mutluyum.

Yakın zamanda yapacaklarınız arasında neler var?

Bir yıl boyunca turneye çıkma planım var, bu programlandı zaten. Aileme ve arkadaşlarıma daha çok zaman ayırmak istiyorum. Yeni müzikal fikir ve projelerle ilgilenmek, farklı şeylerin peşinde olmak diyebilirim…