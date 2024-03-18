Tertip Komitesi duyurdu: Cizre Newroz’u ertelendi

DEM Parti'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Mart'ta (yarın) yapılacak olan Newroz, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Tertip Komitesi adına açıklama yapan Cihat Akil, Newroz’un 24 Mart’ta kutlanması için Kaymakamlığa başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yarın yapılması planlanan Newroz kutlaması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

MA'da yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Cizre ilçe binasında yapılan açıklamaya, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cizre Belediye Eşbaşkan adayları Abdurrahim Durmuş ve Güler Tunç ile partililer katıldı.

Tertip Komitesi adına konuşan Cahit Akıl, hava koşulları nedeniyle kutlamayı ertelediklerini belirterek, "Bütün halkımız Newroz'a özel bir anlam yüklüyor. Bu yıl da halkımız Newroz'u aynı ruhla sahiplenerek aynı coşkuyla kutluyor. Bu seneki Cizre Newroz'u, daha önce de açıkladığımız gibi, ayın 19'unda, yani yarın kutlanacaktı. Ancak herhangi bir afet olayının yaşanmaması adına tertip komitesi olarak Newroz'u erteliyoruz. Newroz'u kutlayacağımız günü yakın bir zamanda halkımızla paylaşacağız" dedi.

24 MART İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

Akıl, Newroz’un 24 Mart’ta kutlanması için Kaymakamlığa başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde de yarın yapılması planlanan Newroz kutlaması 20 Mart tarihine ertelendi. Viranşehir Newroz Tertip Komitesi, Newroz’un kötü hava koşulları nedeniyle ertelediğini yazılı açıklama ile duyurdu.

20 Mart tarihinde Şırnak Mahallesi'nde bulunan Newroz Alanı'nda yapılacak kutlamaya kent Milletvekili Dilan Kunt Ayan, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, DEM Parti MYK üyesi Onur Hamzaoğlu katılacak. Kutlamada, sanatçı Hediye Kalkan ile Kasım Taşdoğan sahne alacak.