Tesisat, saatli bomba gibi

Haber Merkezi

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, “İnşaatlarda Elektrik Tesisatı Denetimi ve Ekonomiye Etkileri” konulu bir rapor hazırladı. Raporda elektrik iç tesisat uygulamalarının belediye onaylı elektrik ruhsat projeleri ve bakanlığın yönetmelik maddelerine yapılması zorunlu olduğu hatırlatıldı.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, “İBB verilerine göre; 2022 yılındaki yangınların yüzde 30’unun elektrik kontağından yüzde 12’sinin elektrikli ev aletlerinden çıktığı belirtildi. Sektörümüzde denetimsizlikten ve görevli kurumların kontrol elemanı yetersizliğinden dolayı kayıt dışı çalışan sayısı oda üyelerimizin on misli kadardır. Tüm kurum ve kuruluşlar hep birlikte hareket etmelidir” dedi.