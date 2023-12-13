Tesla, 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Tesla, otopilot sorununun çözümü için 2 milyondan fazla aracını geri çağırdı.

Tesla Inc., ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) uyarısının ardından otopilot sorununun çözümü için 2 milyondan fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

Böylece Tesla bu yıl ikinci kez otopilot sistemiyle ilişkili geri çağırma yapmış oldu.

NHTSA, şirketin güncellemeyi çözüm olarak Model S, X, 3 ve Y gibi belirli araçlarına sunacağını söyledi.

Tesla, otopilot sisteminin bazıları ölümcül olmak üzere yüzlerce kazaya karışmasının ardından artan denetimle karşı karşıyaydı. Regülatör kuruluş 50'den fazla kazaya yönelik soruşturma açmıştı. Biden yönetimiyle birlikte Tesla'nın otopilot özelliğine yönelik soruşturmalar hız kazanmıştı.

Kaynak: BloombergHT