Tesla Almanya'da ucuz araç üretimine başlayacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin yakınındaki fabrikasında ucuz elektrikli araç üretimine başlayacak. Aracın 25 bin euro değerinde olması bekleniyor.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan kaynaklar, Tesla'nın Berlin yakınındaki Grünheide fabrikasında 25 bin euro değerinde elektrikli araç üreteceğini bildirdi.



Bloomberg HT'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, kaynaklar üretimin ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi. Tesla CEO'su Elon Musk Berlin yakınlarındaki Grünheide'deki Tesla fabrikasını ziyaret etmişti. Musk buradaki toplantıda 25 bin euro değerinde araç üretimi planından bahsetti.

Musk 2020 yılında yaptığı açıklamada, Tesla'nın üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurmuştu. Tesla'nın elektrikli araçları daha geniş bir kitleye ulaşabilir hale getirmesi, 2030 yılında 20 milyon araç teslimatı yapma hedefi açısından önem teşkil ediyor.

Ancak ekonomilerdeki yavaşlama ve yüksek faiz oranları elektrikli araçlara olan talebe darbe vurmuş, Tesla ve birçok diğer markanın da son aylarda satışları artırmak için fiyatlarda indirime gitmesine neden olmuştu.