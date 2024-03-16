Tesla, bazı araç modellerine zam yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD’de Model Y fiyatlarını 1 Nisan'da bin dolar artıracağını açıkladı.

Tesla, 1 Nisan'da ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artıracağını duyurdu.

Şirket, 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara yükseltmişti.

Öte yandan şirket, arkadan çekişli ve uzun menzilli modeller için Nisan ayındaki artışın Mart ayındaki artışın üstüne çıkıp çıkmayacağını açıkça belirtmedi.

ŞUBAT AYINDA FİYAT İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

CEO Elon Musk, Şubat ayında Tesla'nın X'te fiyatların Mart ayında artacağını söyleyen bir gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" dedi.

Kaynak: BloombergHT