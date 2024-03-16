Tesla, bazı modellerine zam yapacağını duyurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD’de Model Y fiyatlarını artıracağını duyurdu. Bin dolar olarak belirlendiği bildirilen zammın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın web sitesinde üzerinden yapılan açıklamada, ABD'deki tüm Model Y otomobillerde 1 Nisan'dan itibaren fiyat artışına gidileceği duyuruldu. Fiyat artışının bin dolar olacağı belirtildi.

Şirket 1 Mart'ta Model Y arkadan çekişli ve uzun menzilli araçlarının fiyatlarını sırasıyla bin dolar artırarak 43.990 dolar ve 48.990 dolara yükseltmişti.

Tesla, Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

CEO Elon Musk, şubat ayında Tesla'nın, fiyatların mart ayında artacağını duyurduğu bir X gönderisine yanıt vererek, "Bu, üretimin temel ikilemidir, fabrikaların verimlilik için sürekli üretime ihtiyacı vardır, ancak tüketici talebi mevsimseldir" dedi.