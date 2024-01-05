Tesla Çin’de 1,6 milyon aracı geri çağırdı

Tesla, Çine’e sattığı bir milyon 600 bin aracı geri çağırdı. Araçlardaki sorun uzaktan yapılacak güncellemeyle çözülecek.

Tesla'nın Çin'de satılan 1 milyon 600 binden fazla aracını geri çağıracağı açıklandı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan araçlarda otomatik direksiyon fonksiyonları ve kapı kilit sistemleriyle ilgili sorunların tespit edildiği ve ithal edilen Model S, Model X ve Model 3 serisinin yanı sıra, Çin üretimi Model-3 ve Model-Y'lerin tamamının geri çağrıldığı kaydedildi.

Söz konusu araçlar, 26 Ağustos 2014 ile 20 aralık 2023 tarihleri arasında üretilmiş modelleri ve Ekim 2022 ile Kasım 2023 arasında üretilerek Çin'e ihraç edilmiş 7 bin 500'den fazla aracı kapsıyor.

Konuya ilişkin açıklamada, Amerikan şirketi Tesla'nın uzaktan yapılacak bir yazılım güncellemesiyle problemleri çözmeyi hedeflediği, araç sahiplerinin ilk etapta servise gitmelerine gerek olmadığı kaydedildi. Yetkililer sürücülere bu süre zarfında araçları dikkatli kullanma çağrısı yaptı.