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Tesla’nın genişleme planına protesto

Dünya
  • 12.03.2024 06:00
  • Giriş: 12.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 12.03.2024 08:27
Tesla’nın genişleme planına protesto
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Berlin yakınlarındaki Grünheide de bulunan fabrikasını genişletme planı protesto edildi.

"Tesla'yı Durdurun" girişiminden yüzlerce protestocu, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edeceğini iddia ettikleri Tesla'nın genişleme planını, ellerinde "Daha az araba, yaşamak için daha fazla alan" yazılı pankartlar taşıyarak protesto etti. "Tesla'yı Durdurun" girişiminin sözcüsü, protestonun süresiz olarak devam edeceğini belirtti.

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