Tesla’nın genişleme planına protesto

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Berlin yakınlarındaki Grünheide de bulunan fabrikasını genişletme planı protesto edildi.

"Tesla'yı Durdurun" girişiminden yüzlerce protestocu, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edeceğini iddia ettikleri Tesla'nın genişleme planını, ellerinde "Daha az araba, yaşamak için daha fazla alan" yazılı pankartlar taşıyarak protesto etti. "Tesla'yı Durdurun" girişiminin sözcüsü, protestonun süresiz olarak devam edeceğini belirtti.