'Teşvik verenlere dökelim'

Haber Merkezi

Bursa Gemlik’te bir vatandaş, AKP ilçe başkanlığına Coca Cola dökerek firmaya uygulanan taviz politikalarını eleştirdi.

AKP Gemlik İlçe Başkanlığı önüne giden vatandaş, "Kola’yı yerlere dökmeyelim. Yerden de daha aşağılık olan AKP il merkezlerine ilçe merkezlerine, genel merkezlerine dökmeliyiz. Çünkü ne yaptılar? Ağustos ayında biz işçilerin vergi dilimine girdiği dönemlerde, Coca Cola’nın vergilerine indirim ve teşvik vermişlerdi" dedikten sonra elindeki kolaları köpürterek parti binası kapısına püskürttü. AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz ise protestoyu gerçekleştiren vatandaşı İsrail yanlısı olmakla suçladı.