Tevhid bayrağı açan şahsa yumruk atan kişi tutuklandı

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atmıştı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan polisin yanında Ege A.'ya yumruk atan kişiyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.