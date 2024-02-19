Tevhid bayrağı açan şahsa yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında hapis talebi

İstanbul'da 1 Ocak'ta düzenlenen Filistin'e destek mitinginde elinde tevhid bayrağı olan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Ege Akersoy hakkında hapis cezası talep edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan 2. duruşmaya şikayetçi İsmail Aydemir, taraf avukatları ve Ege Akersoy'un ailesi katıldı.

İsmail Aydemir, Ege Akersoy'un kendisine, 'Burası Türkiye Arap seviciliği mi yapıyorsun?' diyerek yumruk attığını söyledi. Akersoy'a, 'Ben Türk'üm, sen Müslüman değil misin' dediğini belirten İsmail Aydemir, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığını, bu sebeple 'kasten basit yaralama' suçunu işlediğini, iddianameye konu sözleri sarf etmesiyle de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek, Akersoy'un 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde, 1 Ocak'ta, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” adlı yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmış, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.