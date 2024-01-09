Texas'ta patlama: 1'i ağır 21 kişi yaralandı
ABD'nin Texas eyaletindeki bir otelde meydana geldi. Patlama sonucu 1'i ağır 21 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Texas'ta bir otelde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrinin merkezindeki bir otelde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar yola savruldu, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fort Worth İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Craig Trojacek, patlamada 1'i ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığına inanıldığını belirten Trojacek, kesin nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Sıradaki Haber