Tezcan Karakuş Candan, Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığı’ndan aday olmak için istifa etti. Karakuş Candan’ın istifasıyla şubedeki yeni görev dağılımı ilerleyen günlerde yapılacak.

Karakuş Candan, istifa dilekçesinde şunları dile getirdi:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı olarak, Cumhuriyet’in Başkentinin korunması, sağlıklı kentleşme politikaları ve nitelikli mimarlık mücadelesinde, bana vermiş olduğunuz sorumluluğu her hal ve şart altında bayrağı yere düşürmeden onurla taşıdım. Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinden Kaçak Saray’a, Saraçoğlu Mahallesi’nden, İller ve Bankası’na kadar Cumhuriyetin mimarı mirasını koruma ve daha iyi bir mimarlık ve sağlıklı kent mücadelesinde verdiğiniz destek en büyük enerjimdi, öyle de olmaya devam edecek. Mücadele hepimizi büyüttü, Anadolu’nun her köşesinde, sokağın her metrekaresinde verdiğimiz mücadele bizi halkla buluşturdu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde birlikte yarattığımız başarı öyküsünü oluşturdu.

"PEK ÇOK YERDEN TALEP VARDI"

Bugüne kadar bana verilen görevlerden, sorumluluklardan kaçmadım, kaçmam da. Yerel yönetimlerde sorumluluk alma iddiasını ortaya koymam gerektiğine dair pek çok yerden, meslektaşlarımdan, halktan gelen taleplerle bu yerel yönetim seçimlerinde gösterilen teveccüh bana verilen yeni bir görevdi.

Bu görev meslek ortamımız adına, 1970’li yıllarda Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’nın ardından toplumcu belediyeciliğin Ankara’daki temsilcisi olan Vedat Dalokay’dan sonra yeni bir deneyim olma potansiyelini içeriyor. Bunu denemekten uzak durmak olmazdı. Bu nedenle onurla taşıdığım Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanlığı’ndan, Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet’in kalesi Çankaya’ya, Çankaya Belediyesi’ne, ilk kadın ve ilk mimar belediye başkanı olmak için ayrılıyorum.”