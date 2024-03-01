TFF açıkladı: Derbilerde VAR Support sistemi kullanılacak

TFF, Süper Lig'in 28. haftasından itibaren VAR hakeminin yanında "VAR Support / VAR Destekleyicisi" sisteminin kullanılacağını açıkladı. Sistemin Süper Lig'in kalan bölümünde oynanacak derbi müsabakaları ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda kullanılacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sistemine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada VAR hakemi'ne ek olarak ikinci bir VAR hakeminin Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.

Süper Lig'de ise 28,30,34 ve 37'inci haftalarda oynanacak derbi müsabakalarında "VAR Support" sistemi kullanılacak.

"VAR Support" adı verilen sistem, ilk olarak Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde uygulanacak.

Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR Support/ VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

VAR Support Sistemi'nin Süper Ligi'in kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:



- Süper Kupa maçı

- Türkiye Kupası Final maçı