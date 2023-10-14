TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Futbolda 'hakem koçu' dönemi başlıyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyondan takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmeleriyle ilgili, "Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı?" dedi.



Montella'yı tercih etmelerine ilişkin konuşan Mehmet Büyükekşi, "Göreve gediğimizden beri bir duruşumuz var. Bu zamana kadar hep geçmişin devamı olmuş. Yenilikler yapılmamış ya da yenilik yapılmakta bir miktar geç kalınmış. Ya da cesaret edilmemiş. Biz şu anda farkındayız, her konuda acaba daha iyi nasıl olabilir diye çaba ve gayret içerisindeyiz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İZİN VERMEDİ, AZERBAYCAN'DA PARA YOK"

Büyükekşi, son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını savundu. Görüşmelere başlandığını ancak henüz anlaşmanın sağlanmadığını vurgulayan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."

HAKEM KOÇU PROJESİ

Hakem koçu projesinden de bahseden Büyükekşi, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir projemiz daha var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu hakem koçu hakemin maçını canlı ya da televizyon takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Bir veya iki gün sonra hakem akademiye gelecek. Burada hakem koçu ile hakem o maçı beraber tekrar izleyecek. Hakemin yaptığı hatalarını gösterecek. Neler yapması gerektiğini anlatacak. Bu her hafta düzenli olarak yapılacak. Bire bir eğitim olacak."