TFF Başkanı Büyükekşi'den Trabzonspor'daki olaylı maçla ilgili ilk açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzon'daki olaylı maça ilişkin ilk kez konuştu. "Maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer veren Büyükekşi, "Söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan, yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan olaylara da değinen tff Başkanı Büyükekşi, "Hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

"HEPİZİMİN DİKKATLİ OLMASI GEREİYOR"

'Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı olduğunu' belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun."