TFF Başkanı Büyükekşi’den adaylık sorusuna yanıt!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Federasyon başkanlığı seçimlerine ilişkin bir soruya ‘Adayım ya da değilim’ demem doğru olmaz. Lig bitsin, futbol ailesinin genel beklentilerine bakalım” yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için yapılacak seçimlerdeki adaylığına ilişkin konuştu.

Fanatik’ten Umut Eken’e konuşan Büyükekşi, adaylığına ilişkin net bir ifade kullanmadı. Büyüekşi, ligin sonrasına işaret etti.

Büyükekşi, şunları söyledi:

"Başkanlık sorunuza gelince. Ben zaten şu anda başkanım. Bir hamle yapacak pozisyonda değilim. Orada da çirkin bir propaganda var. Yalan yanlış ‘Aday oldu, karar aldı’ diyen de var; ‘istifa etti, edecek, haftaya, bir dahaki aya’ diyen de var. Şu an için yüzde 50-50 diyelim. ‘Adayım ya da değilim’ demem doğru olmaz. Lig bitsin, futbol ailesinin genel beklentilerine bakalım. Kim burada, kim değil netleşsin! Projelerimizi gerçekleştirmek için hala uygun koşullarımız var mı bakalım, o zaman karar veririz. Ama futbol kamuoyu şunu bilsin, profesyonel iş hayatımda da TFF başkanlığımda da koltuktan güç almak için koltuğa oturmadım, oturmam!"