TFF Başkanlığı için bir adaylık açıklaması daha geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Erdal Alkış'ın ardından Servet Yardımcı da adaylığını açıkladı.

İş insanı Erdal Alkış'ın ardından Servet Yardımcı da adaylığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihlerini göz önüne alarak 18 Temmuz'da seçime gidecek. Seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği tartışmaları sürerken, başkan adayları da merak konusu oldu.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmamışken, başkanlık için adaylığını açıklayan ilk kişi İş insanı Erdal Alkış oldu.

Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.

Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.