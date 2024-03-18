TFF: Cezai müeyyide uygulanacak

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin, "Sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiminde bir grup Trabzonsporlu taraftar sahaya inerek rakip takımın oyuncularına saldırdı. Saha içinde arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, sahaya inenlerle ilgili kimlik tespiti yapılacağını ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.